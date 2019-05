Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 11:18

Inseguimento con spari nella notte, poco prima delle 4, lungo la strada statale 265, tra Maddaloni e San Marco Evangelista nel Casertano. I carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di un'auto, nella quale viaggiavano un 20enne di Maddaloni e un 17enne di Sessa Aurunca.I due, sorpresi poco prima con un gruppo di prostitute nei pressi del Bingo Royal, non si sono fermati all'alt dei carabinieri che sono stati costretti ad inseguirli per diverse centinaia di metri e a sparare. Uno dei militari dell'Arma è stato anche investito, ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali civili di Maddaloni e Caserta. I due al momento sono in stato di fermo.