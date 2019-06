Giovedì 6 Giugno 2019, 22:26

Proseguono le indagini dei carabinieri di Mondragone per fare luce sull'episodio avvenuto la notte tra domenica e lunedì in un bar sulla Domiziana in cui è rimasto ferito un pregiudicato, poi arrestato per aggressione. Per tutto il pomeriggio i carabinieri del nucleo sommozzatori sono stati impegnati tra la foce del fiume Savone ed il mare, nella zona del lungomare sud di Mondragone. Nessuna conferma ufficiale da parte degli inquirenti ma sembra che siano impegnati nella ricerca della pistola dell'arrestato, arma che il titolare del bar asserisce di aver gettato in mare dopo l'episodio.