Venerdì 30 Novembre 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 08:46

Il giorno 24 di ogni mese, a partire dal gennaio 2018, ha scritto su Facebook rivolgendosi all'uomo che ha quasi ucciso suo nipote. «Costituisciti, verme». «Trova il coraggio di guardarti allo specchio e di ammettere che sei stato tu». «Non devi avere un attimo di pace, né tu né chi ti protegge». Nessuno degli appelli della zia di Luigi ha avuto seguito.L'uomo che ha sparato una raffica di colpi per prepararsi al Capodanno del 2018, negli stessi mesi in cui la famiglia di Luigi, 14enne finito in coma per un proiettile vagante, soffriva al capezzale del ragazzo, intercettato diceva: «Sono accusato di tentato omicidio, ma mi passa per la testa.... io non ho paura di nessuno, sono Vincenzo cimminiello». Musica e parole di Vincenzo Russo, alias cimminiello, da ieri in carcere per la tragedia sfiorata della Vigilia di Natale 2017 quando a Parete, nel Casertano, il 14enne Luigi P. veniva centrato da un colpo alla testa, finiva in coma per due mesi e oggi porta ancora le conseguenze di quanto accaduto quel pomeriggio.