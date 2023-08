Brutto momento per Casertavecchia. Sembra davvero che il borgo medievale, monumento nazionale per decreto del Presidente della Repubblica (un riconoscimento che sembra venga troppo spesso dimenticato), stia vivendo un momento di grande criticità. Come se sull'antica contrada si fosse abbattuto una sorta di sortilegio malefico. La sua bellezza, il suo fascino antico, la sua storia millenaria vengano offese e mortificate da tanti mali contingenti e dall'assoluta assenza di un progetto complessivo di rilancio.

Cosi, da giorni, ormai, non facciamo che registrare disagi, problemi, questioni irrisolte, degrado. Non bastavano gli incendi, che sono arrivati a lambire il centro della cittadina e la chiusura dei parcheggi che sta creando serie difficoltà ai ristoratori, baristi e pizzaioli che operano nell'antico borgo e per giunta alla vigilia della 51esima edizione del Settembre al borgo, a disegnare un quadro ancora più negativo è deprimente del borgo è arrivata la denuncia dei volontari Dea (Difesa eco ambientale).

Durante un monitoraggio ambientale effettuato nei giorni scorsi in zona Montana direzione Casertavecchia, lungo via della Pineta, gli associati al Dea e Osservatori civici Campania, hanno riscontrato la presenza di rifiuti pericolosi. Si tratta di «lastre ondulate di copertura di varia pezzatura, probabilmente di amianto, usurate, rotte e ricoperte da un tappeto scuro, annerito dall'usura e dal tempo». Nessuna "firma" o indizio che possano far risalire agli autori dello sversamento.

Infatti, non si riesce, come scrivono gli stessi volontari, a «individuare la presenza di eventuali stampigliature di loghi identificativi, né tantomeno la presenza di eventuali marchi di produzione». Da successive verifiche effettuate tramite Google map, i tecnici hanno verificato che i materiali sversati erano lì già da ottobre dello scorso anno. La testimonianza della scarsa attenzione che i responsabili della salute pubblica mostrano per il benessere dei cittadini, come sottolineano gli stessi volontari sulla loro pagina Facebook. Ma anche delle pessime abitudini e dell'assoluta mancanza di rispetto per l'ambiente di alcuni cittadini abituati, evidentemente, a percepire e trattare le cose pubbliche, il territorio, gli spazi comuni, come se non fossero di tutti, anche i propri. Insomma, il solito circolo vizioso dal quale è difficile uscire: la mancanza di cura e di bellezza, non incentiva chi non ha nel suo Dna il necessario senso civico, a migliorare la propria condotta.

Intanto, domani una delegazione dei titolari/gestori delle aree parcheggio di Casertavecchia si recherà in Comune. «La speranza - dice Franco Della Valle, in rappresentanza degli altri proprietari - è che finalmente troviamo qualcuno con cui parlare e al quale esporre le nostre ragioni. Lo ribadisco, abbiamo tutta l'intenzione di fare la nostra parte per metterci in regola con le procedure e le norme. Basta che ci consentano di farlo».