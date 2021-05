Pinetamare, al via corsi steward per servizio allo Stadio Maradona

È stato siglato l'accordo di programma tra la Caritas di Pinetamare e la Napoli Project Security, per i corsi di steward che si terranno presso la chiesa di Santa Maria del Mare. L'iniziativa è appoggiata dal comitato "Città domitia", che ha immediatamente aderito al progetto.

Cesare Diana, volontario Caritas e Presidente del comitato castellano, ha dichiarato: «Vorrei ringraziare Don Antonio Palazzo, i membri di Città Domitia e la Napoli Project Security per aver deciso di dare questa nuova opportunità lavorativa, non solo ai giovanissimi ma anche alle persone più adulte. I partecipanti, dopo la formazione e aver conseguito l'attestato, verranno impiegati nel servizio di sorveglianza presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Potranno accedere tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Il corso avrà la durata di 56 ore, suddivise in 32 ore di teoria e 24 ore di pratica. Per info telefonare al numero 3466703898».