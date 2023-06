In attesa delle pronunce Covisoc che faranno luce sulle effettive speranze di ripescaggio della Casertana, il club lavora sul nuovo stadio. Conclusa la fase progettuale è in definizione il contratto di convenzione da firmare con il Comune di Caserta. Ieri sono stati sistemati alcuni altri dettagli, ci sono ancora da determinare le riserve d'uso per l'ente ma nel giro di pochi giorni sarà tutto completo. Nel frattempo il Fondo 10 stadi che finanzierà l'opera, insieme a Caserta stadium srl di cui sono soci la Casertana, l'Aurora Immobiliare e il Consorzio Santa Rita si concentrano sull'impiego delle strutture commerciali ospitate dallo stadio.

Chiuso l'accordo per la gestione dei parcheggi (il più grande, quello interrato, ospiterà circa 500 posti auto e bus) arrivano anche le prime firme sui contratti di affitto dei volumi adibiti a esercizio commerciale. Si sono fatti già avanti un paio di centri scommesse oltre a qualche imprenditore che intende aprire bar o chioschi nell'ampia superficie interna del nuovo Pinto. Sono centinaia gli spazi riservati ad attività imprenditoriali diverse. Dal ristorante da 350 coperti alle circa 120 stanze dotate di posto letto computer e servizi. Una parte sarà riservate ai calciatori della Casertana che vivono fuori città (con ingente risparmio per il club sugli alloggi dei giocatori). Un'altra sarà utile in occasione di eventi di particolare rilievo.

Caserta stadium, infatti, punta molto anche sull'organizzazione dei concerti come risorsa da sfruttare nel periodo estivo, quando il campionato è fermo. Il nuovo Pinto, così come progettato, può ospitare 12mila spettatori al coperto ma considerato anche l'impiego dell'area campo in occasione dei concerti, l'impianto può diventare un'arena da oltre 20mila posti. Una location in grado di ospitare artisti di primo piano. E i contatti non mancano certo anche perché, il responsabile marketing della Casertana Massimo Vecchione, organizza un'"Estate da BelvedeRe" che, ogni anno, ospita a Caserta nomi di livello internazionale.

Secondo il piano economico-finanziario allegato al progetto, il "Pinto" dovrà produrre 4 milioni di euro annui che, per i primi 15 anni di gestione, serviranno a restituire al Fondo 10 stadi il finanziamento da 51 milioni e i relativi interessi. Secondo il pool di esperti di Casertana stadium srl si può fare anche di meglio. Ulteriori dettagli saranno svelati più in la ma il progetto nuovo Pinto prende forma, di giorno in giorno e presto si comincerà anche a intravedere qualcosa di concreto. Entro la fine dell'estate al massimo con l'inizio dell'autunno, le ruspe saranno al lavoro. Queste le previsioni della società concessionaria.