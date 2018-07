Martedì 3 Luglio 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È aversana di nascita Raphaela Lukudo, una delle quattro staffettiste che hanno vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo. Ventiquattro anni il prossimo 29 luglio, è nata ad Aversa da genitori sudanesi. È andata via dal Casertano in tenera età, quando i genitori si sono trasferiti a Modena. Ha scoperto l'atletica nel 2006, con il Mollificio Modenese, per diventare quindi una promessa del giro di pista sotto la guida tecnica di Mario Romano. Nel 2011, dopo aver dimostrato il suo valore ancora allieva ai Mondiali di categoria si è trasferita per un paio di anni con la famiglia nei pressi di Londra, rientrando poi in Italia. Nella stagione indoor 2018 si è migliorata più volte fino a 52.98 realizzando poi il primato nazionale della 4x400 ai Mondiali. Studia scienze motorie ma ha frequentato l'istituto d'arte, conservando la passione per disegno e foto.