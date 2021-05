Stalking, perseguitava l'ex fidanzata 17enne e picchia il papà con la mazza da baseball

Perseguitava l'ex fidanzata 17enne, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, arrivando addirittura a picchiare il padre con una mazza da baseball. I carabinieri della stazione di Macerata Campania hanno eseguito nei confronti di un 20enne di Marcianise, in provincia di Caserta, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, per i reati di atti persecutori, minaccia aggravata, danneggiamento, violenza privata e lesioni personali aggravate.

APPROFONDIMENTI IL DISSESTO Due frane in un anno a Casertama nessun intervento LA TASK FORCE Terra dei fuochi, controlli dell'esercitocon idroni: denunce e... L'INCIDENTE Incidente sulla Nola-Villa Literno:uomo morto dilaniato...

Le indagini hanno consentito di accertare la commissione da parte del 20enne, fin dal mese di luglio 2020, di condotte moleste, lesive e intimidatorie ai danni della ragazza minorenne e anche dei suoi familiari, azioni criminali motivate a ingiustificata gelosia e dal rifiuto di accettare la fine della loro relazione sentimentale.

Il 20enne perseguitava la minore, appostandosi sistematicamente nei pressi della sua abitazione e davanti alla sua scuola, danneggiando la finestra della casa e la porta d'accesso, minacciando ripetutamente la ragazza di ucciderla, giungendo persino ad intimidire i familiari della ragazza. Una escalation violenta che culminava nell'aggressione ai danni del padre della ragazza che, lo scorso 23 aprile, è stato raggiunto alla guida della propria auto, costretto a scendere dalla stessa dopo un intenzionale tamponamento e poi colpito ripetutamente al capo con una mazza da baseball.