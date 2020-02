LEGGI ANCHE

È stata costretta a cambiare casa per sfuggire alle, che oltre a offenderla sui social tramite falsi profili, più volte si era presentato sotto casa sorprendendola con i figli, picchiandola e minacciandola. Vittima una giovane donna di Cervino, nel Casertano, la cui denuncia ha portato all'arresto da parte della Polizia di Stato del 33enne Antonio Savinelli.su richiesta della Procura. Le indagini hanno accertato l'incubo in cui era piombata la donna, madre di bimbi piccoli, che non voleva in alcun modo cedere alle avances del 33enne; questi aveva così iniziato a perseguitarla, seguendola ovunque, pedinandola, minacciandola in pubblico, picchiandola davanti ai figli. La vittima ha denunciato; i poliziotti hanno raccolto elementi rilevanti, tra uci le testimonianze di persone che sapevano della grave situazione.e condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere.