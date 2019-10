CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non la conosciamo, è estranea all'Università», tuona il direttore della facoltà di Giurisprudenza della «Vanvitelli», Lorenzo Chieffi. «C'è un ricorso pendente al Tar per la sua esclusione dalla borsa di studio come assistente», spiega invece la difesa di Caterina Corsica. Due voci, due versioni. Al centro, sempre lei: Caterina Corsica, 31 anni residente a Grazzanise ma originaria di Parete. Voleva entrare nel modo universitario, con tutte le sue forze, e per raggiungere il suo scopo era disposta a tutto. O quasi. È lei la ex sedicente assistente del professore associato di Diritto pubblico comparato della facoltà di Giurisprudenza che da giovedì scorso si trova agli arresti domiciliari per stalking e minacce nei confronti di un'assistente del professore. Dieci le denunce nei suoi confronti: una delle ultime risale al 26 giugno scorso.