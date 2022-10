Stalli blu, salasso per chi sfora il tempo: fino a 42 euro per soli 20 minuti in più

Sosta negli stalli blu a pagamento in protrazione dell'orario di scadenza riportato sul tagliando esposto al cruscotto, sanzioni afflittive agli automobilisti chiamati a pagare a caro prezzo una distrazione, un impedimento a rinnovare il «titolo di sosta», come nel burocratese delle notifiche. Da tanti ritenute una ingiustizia, una violenza per vessare un cittadino inadempiente per non aver corrisposto una certa somma dovuta con una sanzione esageratamente sproporzionata. E che non sarebbe dovuta, più avanti il perché. Caso recente, dei tanti segnalati per un appello a rivedere norme che sgambettano i cittadini. Quindi, pagamento per la sosta di un'ora alla tariffa di 50 centesimi, ritardo di 20 minuti e al parabrezza esterno della vettura l'automobilista ritardatario trova la striscia con cui l'ausiliario del traffico ha accertato la violazione e stilato la «sentenza di primo grado».



A sanare l'inadempienza del mancato pagamento di circa 18 centesimi, il costo dello sforamento orario, c'è fa scegliere: 18,20 euro entro 5 giorni dall'accertamento, trascorsi i quali la somma sale a 26 euro. Non si paga, si aspetta la notifica che arriva, puntuale, entro i 90 giorni con il listino: pagamento entro 5 giorni in misura ridotta di euro 18.20 con maggiorazione di euro 16 per spese notifica, totale 34.20. Infine, senza sconti, euro 26 più 16 di notifica col totale di euro 42 netti. Ma è possibile tramutare un inadempimento contrattuale, il mancato pagamento di quanto dovuto per l'affitto temporaneo dello stallo, in una trasgressione al Codice della strada per divieto di sosta laddove il prescritto segnale verticale non c'è, né ci potrebbe essere?

Disquisizioni conseguenti a ricorsi, orientamenti diversi di giudici di pace di vari tribunali, ma c'è una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, registro ufficiale della direzione della sicurezza stradale del 12 maggio 2015 che spiega: «Il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice ma si conferma come una inadempienza contrattuale che comporta per l'amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa procedure coattive previste dalla legge e l'eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione».

Giusta la procedura per il recupero della somma non pagata, il Comune e l'azienda appaltatrice del servizio indichino la modalità e la quantità. Che a fronte nel caso preso a esempio di centesimi 18 di euro non arrivi alla escalation che va dagli euro 18.20 ai 42 che costituiscono una mannaia. La regolamentazione del servizio da alcuni anni gestito a Caserta dall'azienda TmP che ha sede in piazza Ruggiero, non è delle migliori, peggiorativa rispetto a quella attuata dall'azienda che l'aveva preceduta. Questa prevedeva il pagamento a partire da 10 centesimi per sosta brevissima il giornale all'edicola, il caffè, il ritiro di un pacco quindi in progressione in proporzione alla sosta prevista. Se ci si trovava distante dalla vettura posteggiata, non in tempo per rinnovare il tagliando, si provvedeva da qualunque colonnina della città, il pagamento veniva rilevato dagli ausiliari con le apparecchiature telematiche portatili. Dettagli non da poco, servizio più favorevole per gli utenti. La nuova gestione ha abolito l'amministrazione comunale consenziente le tariffe minime, ha adottato un sistema di «app» per il pagamento a distanza e a minutaggio ma questo sistema non è alla portata di tutti, è discriminante per chi non ha telefonini con le applicazioni per chi le sa usare.