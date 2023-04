Starbucks, a La Reggia Outlet di Caserta il primo locale in Campania

L'azienda Starbucks, insieme a Percassi, partner licenziatario unico del brand in Italia, apriranno il loro primo locale Starbucks in Campania presso La Reggia Designer Outlet a Marcianise.

La nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, oggi vanta ben oltre 28.000 negozi in 78 paesi in tutto il mondo e arriverà a breve anche in Campania.

Anche alla Reggia Outlet si manterrà la stessa atmosfera degli altri punti vendita del brand in tutto il mondo.

Il bar di Starbucks di Marcianise sarà anche esso un luogo accogliente e piacevole, dove trascorrere del tempo, con la connessione wi-fi gratuita, e la possibilità di gustare l’ampia scelta di bevande a base di caffè.

Dopo l'apertura di Primark al Centro commerciale Campania, anche Starbucks atterrà nella regione.

Percassi è un'azienda italiana che collabora anche con Kiko, Lego, Gucci, Nike e tanti altri.