Stazione di Caserta: più accessibilità grazie a un nuovo ascensore

La stazione di Caserta è ora più accessibile per tutti i viaggiatori. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aperto al pubblico l’ascensore a servizio del binario 6, rendendo così la stazione casertana completamente accessibile anche alle persone a ridotta mobilità. Con l’attivazione del nuovo impianto, infatti, i passeggeri potranno raggiungere in autonomia tutti i marciapiedi da entrambi gli ingressi, quello principale su piazza Carlo III e quello secondario lato via Vivaldi.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Controlli in stazioni e sui treni: multe, denunce e un arresto per... LA CATTURA Violenta aggressione in stazione, 30enne arrestato dalla polizia LA SICUREZZA Super green pass, a Caserta controlli difficili su mezzi di trasporto

Adeguato alle più recenti normative e dotato di telecamere esterne e interne per garantirne la videosorveglianza, l’ascensore ha una portata di 630 kg, una capienza di 8 persone e sarà in funzione tutti i giorni dalle ore 03.45 alle 23.30. L’investimento complessivo per il rinnovamento dell’ascensore è stato di circa 170mila euro e rientra nel piano di interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni della Campania per la loro riqualificazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.