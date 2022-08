Stir a Santa Maria Capua Vetere, c'è la svolta: «Sarà green»

«Regione Campania, Provincia di Caserta ed Eda rifiuti hanno sottoscritto un accordo per l'ammodernamento tecnologico dello Stir di Santa Maria Capua Vetere». Lo afferma Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al Consiglio regionale della Campania. «La stessa intesa - sottolinea - è stata raggiunta con tutti i soggetti gestori di impianti omologhi sul territorio regionale».

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli: Floridiana, metà parco ​nelle mani dei vandali IL NODO Ospitalità, Salerno promossa: «I nei? Rifiuti e mare... LA DENUNCIA Inquinamento ambientale, sequestrata un'azienda di ricambio...

«Si tratta di un intervento che prevede un investimento di cento milioni di euro e che ha l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'impianto sul nostro territorio. Non solo, attraverso questa operazione calerà in maniera sostanziale la quantità di rifiuti da incenerire in modo da consentire alla Campania di essere autosufficiente e di non dover conferire nulla fuori regione, con un conseguente risparmio di costi per ente e cittadini».