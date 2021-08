L'odissea di Gioia: «Mi hanno tolto i figli perché sono povera, ora vivo di carità»

Gioia stringe tra le mani la foto dei suoi bambini, Stefano e Francesco, che oggi sono due ragazzi, ed è come un flashback lungo venti anni. È necessario, con Gioia, fare un passo indietro; a quando i servizi sociali le tolsero i suoi figli perché era povera. Anziché intervenire con i sussidi, per tenere unita quella famiglia, anziché dare a quella che all'epoca era una giovane madre i mezzi per sostenere i suoi figli, lo Stato decise di...

