Strada rovinata per giungere al Matese: «Intervenga la Provincia o saremo isolati»

L'importante arteria, unica alternativa dal casertano per raggiungere il Matese, è ormai diventata un problema percorrerla. Parliamo della provinciale «Barignano-Dragoni». Una strada molto frequentata che si trova in una situazione pietosa, pericolosa quanto basta per richiedere un intervento urgente all'ente Provincia nel tratto Liberi-Dragoni. Alberi che cadono al primo accenno di maltempo, già angusta per sua conformazione naturale essendo una strada di montagna. Tanti ed enormi gli avvallamenti che mettono a dura prova ogni tipo di mezzo e le siepi che ormai «mangiano» mezza carreggiata. L'ultimo intervento effettuato a macchia di leopardo, non si ricorda a memoria d'uomo. Con l'inverno alle porte, la situazione peggiora, perché la strada bagnata, diventa viscida e pericolosissima. Chi la percorre, deve sapere che il pericolo è dietro l'angolo e solo la velocità ridotta, a passo d'uomo, potrà essere per ora l'unica possibilità di evitare incidenti.



All'altezza del serbatoio dell'acqua a qualche chilometro dal centro di Maiorano di Monte si era verificata tempo fa una frana su una corsia. L'unico intervento furono dei nastri che segnalavano agli automobilisti che c'era pericolo. Nessun intervento è stato effettuato e di conseguenza anche il nastro biancorosso che delimitava la frana è sparito, portato via dal vento. I cittadini sono davvero stanchi. «Non c'è altro tempo da perdere dice il sindaco di Dragoni, Antonella D'Aloia che aveva già segnalato alla Provincia, tempo fa la problematica sia della provinciale Alvignano-Dragoni che il tratto, territorialmente di competenza del proprio comune, ovvero il Maiorano di Monte - Dragoni . Avevo sentito il presidente, in merito. La strada necessita di un intervento serio per poter consentire all'utenza di transitare in massima sicurezza. Ormai, la strada è ridotta malissimo e certamente solleciterò nuovamente gli organi competenti affinché venga fatto qualcosa anche in vista della stagione invernale, quando la strada diventerà un rischio per il traffico che pure è abbastanza in questo tratto di strada. Raggiungere il Matese dal casertano, rappresenta una validissima alternativa per chi viene da comuni come Pontelatone e Liberi, un po' meno per il traffico proveniente da Caserta che può optare per l'altro versante: Piana di Monteverna - Caiazzo Alvignano».

Le fa eco il sindaco di Liberi, Alfonso Ricciardi, che in pratica denuncia le stesse cose. «Sono certo che la Provincia conosce bene la situazione. Si tratta di una strada per noi di Liberi, in particolare, fondamentale per raggiungere Dragoni, Alife e Piedimonte dove non pochi cittadini vi transitano quotidianamente e che non può più attendere. Serve un intervento a breve termine. L'inverno alle porte complicherà la situazione. Spero che dopo le varie segnalazioni il Presidente Magliocca, sensibile alla problematica trovi una soluzione». La via d'uscita c'è, ma è questione di tempo come ci conferma l'ingegnere Gerardo Palmieri dell'ente Provincia e responsabile tecnico di questo settore. La «Formicola Dragoni, per un importo complessivo di 396.561,70 euro aspetta solo la gara. Conosciamo il problema e sono certo che nel giro di 50 giorni circa conclude Palmieri - i tempi burocratici per la gara, potranno iniziare i lavori».