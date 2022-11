Torna finalmente il sole sul territorio casertano, dopo le violente precipitazioni dell'ultimo weekend. I temporali e le raffiche di vento hanno messo a dura prova molti comuni di Terra di lavoro, soprattutto nella giornata di sabato, durante la quale sono state rilevate le principali problematiche. Le piogge battenti hanno compromesso per ore la viabilità delle varie cittadine del territorio, mettendo in seria difficoltà gli abitanti delle diverse zone e gli stessi amministratori locali.

A S. Maria C. V. il cimitero è stato devastato dal vento ocn diversi alberi caduti. Chi ieri mattina è andato a far visita ai propri cari ha trovato alcuni viali impraticabili.

A Carinola, il governo cittadino, guidato dalla fascia tricolore Giuseppina Di Biasio, era stato costretto a disporre la chiusura di ben quattro arterie comunali, fortemente danneggiate dalle precipitazioni. I problemi principali sono stati rilevati lungo via del Popolo, presso la frazione di Casanova, e tra via Vittorio Veneto e via Limata. Disagi enormi, infine, anche per gli abitanti del borgo di Nocelleto, per ore alle prese con l'esondazione delle acque del Savone.

Fortunatamente, nessun cittadino del posto è rimasto coinvolto in qualche incidente. Nella mattinata di ieri, infine, la situazione è tornata sotto controllo.

Come spiegato da Rino Di Cresce, consigliere della maggioranza, infatti «Siamo stati costretti a chiudere alcune arterie stradali, ma non sono stati registrati danni a cose od a persone. Come amministrazione, abbiamo provveduto alla pulizia di caditoie e tombini, nel corso del periodo autunnale, risolvendo così altre criticità su tutto il territorio comunale. L'emergenza è rientrata, abbiamo tutto sotto controllo».

Resta ancora chiuso, invece, il tratto della strada provinciale 18 che collega il Comune di Cancello ed Arnone a Villa Literno ed alle rampe della Ss 7bis. L'importante arteria è stata messa a dura prova dalle continue precipitazioni abbattutesi sulla cittadina casertana, terminate solo nella notte tra sabato e domenica. Nella giornata di ieri, i volontari della protezione civile locale, coordinati da Giulio Carlomagno, hanno effettuato un ulteriore sopralluogo lungo la provinciale, sita proprio nelle vicinanze dei Regi Lagni, per costatare le condizioni del manto stradale colpito dai violenti temporali. Per il momento, la Sp18 resta chiusa agli utenti del traffico. Giornate difficili anche per gli abitanti di Piedimonte Matese e di Teano. In queste zone, infatti, i temporali hanno generato frane e crolli di alberi lungo alcune carreggiate locali. In più occasioni, per riportare la situazione sotto controllo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Fortunatamente, gli smottamenti ed i crolli non hanno coinvolto i passanti. Ore di incessante lavoro anche per i volontari della protezione civile di Calvi Risorta, dove le piogge battenti hanno trasformato le strade cittadine in fiumiciattoli di fango e detriti. «Tengo a ringraziare la nostra protezione civile, per l'aiuto dato alla cittadinanza», ha dichiarato la fascia tricolore calena Giovanni Lombardi, «posso assicurare che, nel loro piccolo, hanno fatto il possibile e soprattutto l'impossibile. Ringrazio anche il vicesindaco Giuliano Cipro, per la costante e preziosa presenza sul territorio. Ci aspettano altre ore di allerta meteo. Non abbassiamo la guardia».Tra i principali danni provocati dal maltempo, infine, non può non essere menzionato l'incidente ferroviario avvenuto sulla linea Cassino-Caserta. In precedenza un'altra frana si era verificata sulla linea Caiazzo-Piedimonte, ad Alvignano, bloccando l'ex alifana.