Strade allagate, saltano le fogne: città nel caos dopo il temporale

Da via Acquaviva a via Roma, fino alle frazioni di Casolla e Tuoro: Caserta sprofonda negli allagamenti a causa di un forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio sulla città e ha sommerso le arterie princiali. Lungo il sottopassaggio di via Ferrarecce una donna è stata tratta in salvo su un gommone messo a disposizione dei vigili del fuoco di Caserta, corsi in aiuto.

Il nubifragio ha confermato le debolezze croniche del capoluogo dalla manutenzione del verde e delle caditoie comunali ai discutibili risultati dei lavori pubblici realizzati nel corso degli anni. Le situazioni più critiche si sono registrate nelle frazioni, dove già una pioggia ordinaria è capace di generare disagi a causa della stagnazione dell’acqua piovana che non riesce a defluire nelle caditoie.

Nella biblioteca comunale di Caserta, intanto, gli studenti denunciano: «Nelle aule piove e scorre acqua lungo le pareti»