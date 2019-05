CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in corsa per aggiudicarsi il Guinnes della bucatura l'automobilista casertano vittima delle strade gruviera di Caserta. Ne ha collezionate ben sei nel 2018 e già due quest'anno. Nonostante tutta la massima prudenza e perizia nella guida. «Eviti una buca ma ne becchi subito un'altra. L'insidiosità non ti dà scampo!» sbotta sconcertato lo iellato nostro lettore (preferisce l'anonimato). Considerato che non si tratta della semplice perforazione da chiodo ma di lacerazione dello pneumatico provocata dalla merlatura delle buche, sempre profonde e larghe, sino ad oggi il danno è stato rilevante avendo dovuto provvedere alla sostituzione del copertone.