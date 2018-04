Giovedì 5 Aprile 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 20:58

Trent’anni di carcere. È la condanna decisa per Giancarlo Iovine di recente accusato e quindi processato con rito abbreviato per la cosiddetta «strage dei Cutoliani», una sorta di «pulizia» disposta dai Casalesi ai danni degli uomini del «professore» di Ottaviano. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio sulla scorta delle risultanze investigative della squadra mobile di Caserta in merito all’omicidio del luogotenente cutoliano Antonio Pagano ucciso la sera del 22 ottobre del 1989 insieme ad altre tre persone: Giuseppe Orsi, Giuseppe Gagliardi e Giuseppe Mennillo. Una carneficina che nel processo Spartacus venne ascritta al clan dei Casalesi. Un bagno di sangue, per il quale l’ex boss, oggi pentito, Antonio Iovine, fu già processato e condannato all’ergastolo insieme a Raffaele Diana e Giuseppe Caterino. Di recente,« ‘o ninno» ha riferito che Giancarlo Iovine, titolare di un consorzio agrario a San Cipriano d’Aversa, «si mise a disposizione del commando» che poi uccise Pagano e i suoi uomini. Il suo consorzio fu usato come base per gli appostamenti dei sicari perché, proprio lì nei paraggi, era andato a vivere Pagano dopo la scarcerazione. Per questi fatti, Giancarlo Iovine è stato arrestato e lo scorso c’è stata l’udienza preliminare nella quale i parenti di Pagano si sono costituiti parte civile. Un mese dopo, era l’11 gennaio 2018, tredici colpi di pistola sono stati esplosi ad altezza uomo contro un supermarket-panificio nei pressi di via Cavour: l’esercizio appartiene alla sorella di Antonio Pagano. Per gli investigatori la stesa è collegata alla costituzione di parte civile dei parenti del cutoliano assassinato nel 1989 nel processo istruito a dicembre.Giancarlo Iovine fino all’estate scorsa era un uomo libero e, sempre secondo l’accusa, oltre ad aver aiutato gli assassini di Pagano, avrebbe «contribuito alla causa dei Casalesi da un punto di vista finanziario».