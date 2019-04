CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Aprile 2019, 11:13

I sospetti degli investigatori sono stati confermati dall'indagato. Che, ieri, al giudice per le indagini preliminari ha detto di essere stato costretto a sparare. Di essersi dovuto difendere, quindi, dalla furia dei due uomini che prima lo hanno inseguito per le strade di Durazzano e poi gli hanno puntato contro una pistola. Ha dovuto sparare «per difendersi» dunque e, prima del drammatico epilogo, ha anche chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. Eccolo il sunto dell'interrogatorio che si è tenuto ieri dinanzi al gip Gelsomina Palmieri. Francesco D'Angelo, accusato di avere ucciso a fucilate Mario Morgillo e Andrea Romano (nella foto), si è difeso, ma non ha risposto alle domande del gip. Ha reso spontanee dichiarazioni. E ha ricostruito un pomeriggio di terrore dove, inizialmente, la vittima era lui. Assistito dall'avvocato Valeria Crudo, l'operaio 52enne detenuto dalla notte di domenica al carcere Capodimonte di Benevento ha spiegato che da un anno subiva le angherie dei Morgillo. Che, ancora, dopo avere avuto un incidente con Gennaro Morgillo, figlio di Mario, per lui è iniziato un incubo.