La strage dei migranti in bicicletta sulle vie del lavoro nei campi

Una strage di braccianti sulle strade dell'area atellana è quella che si è consumata in poche ore, tra la notte di lunedì e l'alba di ieri. Il bilancio complessivo dei due incidenti è di un morto e di due feriti in condizioni disperate. Un bilancio che, alla luce dei bollettini medici che arrivano dall'ospedale di Aversa, potrebbe ulteriormente aggravarsi in quanto entrambi i sopravvissuti sono in imminente pericolo di vita. Dinamiche simili,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati