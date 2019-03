CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:30

Il gruzzolo supera il mezzo milione di euro e potrebbe aprire un'inchiesta della Corte dei Conti qualora si acclarasse che la Reggia, in quanto datore di lavoro, non ha provveduto ai diritti dei lavoratori in fatto di ferie e riposi compensativi da relativi straordinari. Il «montepremi» di ore di lavoro extra non retribuito, il riposo compensativo e le ferie non godute sono stati oggetti di una trattativa saltata in fretta e si è trasformato in quindici procedimenti che potrebbero finire male, anzi malissimo, per la Reggia di Caserta. Sono quindici, per ora, i dipendenti della Soprintendenza autonoma che chiedono la monetizzazione di ferie, riposi e straordinari non percepiti. Li rappresenta tutti l'avvocato Katiuscia Verlingieri, il legale che ha già battuto il Ministero nel 2010 al termine della causa intentata dal sovrintendente Mario Pagano che ottenne il reintegro nei ruoli del Mibac dopo che era stato sollevato dall'incarico di responsabile per i Beni Archeologici dell'area di Caserta e Benevento. Il nome di Pagano, peraltro, è in pole per la direzione della Reggia.