Straordinari per la squadra elettorale Pronta la commissione degli scrutatori

Si è attivata anche la macchina amministrativa in vista delle elezioni Politiche del 25 settembre per il rinnovo dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il dirigente Salvatore Massi ha firmato il provvedimento autorizzativo ad effettuare lavoro straordinario per il personale del Comune. Una squadra che avrà il compito di supportare i seggi elettorali e fornire i dati definitivi alla Prefettura.



Domenico Della Valle, Antonella Ianniello e Antonio Conte si occuperanno di iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali e predisposizione materiale per sezioni elettorali, per 60 ore di straordinario i primi due e 20 il terzo.

Angela Scorpio avrà la gestione computerizzata per variazioni di anagrafe, la successiva immissione e gestione dei risultati e delle comunicazioni; Giovanni Tamburrino e Gennaro Allegretta saranno di supporto all'Ufficio elettorale Tribunale; Giovanni Leuci, Giuseppe Maienza, Umberto Grillo, Grazia Madonna, Antimo Tagliafierro, Gaetano Feola, Angelo Sagnella e Rosario Spina saranno di supporto all'esecuzione delle specifiche competenze; Mariella Sapone Esame avrà il compito di controllo e approvazione delle operazioni dell'Ufficio elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali decisioni su ricorsi in materia di iscrizione/ cancellazione dalle liste elettorali, elenco definitivo degli elettori.

Davide Broccio, Alessandro Cappiello, Sergio Ciarone, Luigi Cunto, Caterina D'Albore, Veronica D'Ambrosio, Daniela De Cicco, Michele Dello Stritto, Salvatore Dresia, Carmen Garozzo, Flora Lionetti, Maria Lombardi, Maria Nicolina Minelli, Antonietta Natale, Paola Natale, Gianfranco Natale, Romolo Gentile, Diego De Sano, Michele Rivetti, Luca Scialla, Gabriele Verile, Francesco Lettieri, Arturo Taccone, invece, saranno di supporto all'ufficio elettorale per disciplina propaganda elettorale, fotocopiatura, protocollo, ricerche anagrafiche, raccolta richieste e stampa duplicati tessere elettorali, rilascio carte di identità e riscossione diritti, rilascio certificazioni ed autentiche per sottoscrizioni liste; Rita Aiello, Gaetana Colella, Concetta Ebraico, Lidia Gallo, Concetta Rinaldi, Paola Di Nardo per il supporto all'ufficio elettorale per stampa duplicati tessere elettorali, sportello presso la sede centrale di Piazza Vanvitelli; Alessandro Carcaterra e Carlo Nespoli provvederanno all'inserimento di comunicati e documenti sul sito dell'Ente aggiornamento home page. Una vera e propria squadra pronta a rispondere a tutte le richieste, così come previsto in questi casi.

Intanto, l'altra mattina si è insediata anche la commissione per la nomina degli scrutatori. C'era anche l'assessore ai Servizi anagrafici Emilianna Credentino all'apertura dei lavori. La commissione nei prossimi giorni dovrà indicare i nomi, tra quelli che sono stati evidentemente già proposti, dei cittadini scelti quali componenti dei seggi elettorali in occasione delle prossime consultazioni del 25 settembre. Non ci sarà un sorteggio, ma gli scrutatori, come previsto anche dalla legge, saranno nominati dai componenti della commessione, senza alcuna polemica, almeno per il momento.

lu.co.