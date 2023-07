Ausiliari della sosta in stato di agitazione. In cinquanta si dicono pronti a incrociare le braccia, lasciando incustodite le strisce blu della città. Contestano le procedure di licenziamento collettivo avviate dalla società in vista del passaggio di cantiere, previsto per il 31 luglio, e definiscono illegittimo il percorso adottato già a partire da fine giugno. Da qui l'avvio delle misure di raffreddamento e la richiesta di un tavolo in Prefettura.

APPROFONDIMENTI Boom di furti auto in Italia, oltre 123mila (+18%). Maglia nera alla Campania, Panda e Qashqai in vetta alle preferenze Sarno, commando armato inseguito dai carabinieri finisce contro un'auto in sosta Pioggia di multe «pazze» cartelle a chi ha pagato

«I lavoratori sono preoccupati per il loro futuro spiega Antonio Roccolano della Fiadel nei giorni scorsi infatti la Tmp, la società che fino ad ora ha gestito la sosta in città per conto del Comune e che il primo agosto passerà il testimone a un'Ati formata da K-City, Open Software ed Eng System, ha inviato loro una lettera di licenziamento senza fornire alcuna garanzia sul reintegro. Non sanno dunque se e quando saranno riassunti e neanche se verrà riconosciuto l'attuale livello di inquadramento o lo stesso monte orario, l'anzianità raggiunta e quali le condizioni economiche e normative. Un procedimento che ci sembra alquanto anomalo in virtù del fatto che in casi come questo, in presenza cioè di un passaggio di cantiere, come chiarito anche da alcune sentenze della Corte di Cassazione, il riassorbimento del personale è diretto. I licenziamenti già effettuati e quelli annunciati sono pertanto, a nostro avviso, illegittimi, e quindi da considerarsi nulli ed inefficaci. In tutto ciò il datore di lavoro non si è neanche preoccupato di convocare i sindacati o di stilare un documento ufficiale».

Immediata la diffida alla Tmp e la richiesta di revoca dei licenziamenti. «Abbiamo già scritto anche al prefetto conclude il sindacalista - sperando di essere ricevuti in tempi brevi ma in ogni caso, non essendo quello della sosta a pagamento un servizio pubblico essenziale, gli ausiliari non sarebbero neanche tenuti ad annunciare un eventuale sciopero».

Smonta ogni polemica e tranquillizza i lavoratori, il legale rappresentante della K-City, Peppe Morelli, che precisa: «La Tmp cesserà l'attività il 30 luglio, la sosta a pagamento in città verrà dunque sospesa per quasi quaranta giorni e ripartirà a inizio settembre. Nel frattempo ci sarà una interruzione di tutti i servizi legati al parcheggio per consentire ai tecnici di sostituire i parcometri, installare i nuovi sensori e le telecamere, modificare la segnaletica e attivare i nuovi dispositivi. In questo frangente non avremo la necessità di avvalerci degli ausiliari che però avranno accesso agli ammortizzatori sociali. Saranno tuttavia riassunti tutti, come previsto anche dal capitolato di gara, a settembre. Su Caserta verrà effettuato un investimento di due milioni e mezzo di euro e il servizio verrà implementato, nessuno ha interesse a privarsi di questa forza lavoro. Si tratta pertanto di una preoccupazione, quella mostrata dai lavoratori, a nostro avviso ingiustificata. Alcuni di loro, tra l'altro, hanno già firmato il licenziamento senza alcuna remora».

Una delegazione di ausiliari, con i loro rappresentanti sindacali di Fiadel, Usb e Seal, sarà ricevuta intanto questa mattina, alle 11, al Comune dall'assessore e dal dirigente al ramo, rispettivamente Emiliano Casale e Francesco Biondi. Ufficialmente il tavolo è stato convocato per approfondire gli aspetti tecnici legati al nuovo progetto di mobilità e smart mobility ma naturalmente i riflettori saranno puntati anche sull'avvicendamento delle imprese. Al raggruppamento di imprese guidato da K-City, che sarà presente alla riunione di oggi, il Comune ha affidato, per effetto di un project financing del valore di 39 milioni di euro, per un periodo di dieci anni, rinnovabile per altri dieci, il sistema integrato di gestione della sosta a pagamento, delle contravvenzioni, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, della Zona a traffico limitato, del servizio di rimozione carro gru. Ma non solo.

La società doterà il territorio di trecento monopattini e cinquanta scooter elettrici per favorire il collegamento tra il centro cittadino, le frazioni e i siti di interesse turistico come il Belvedere di San Leucio e il borgo di Casertavecchia. Installerà tre autovelox sulla variante Anas, un sistema di controllo delle targhe dei veicoli per il monitoraggio delle auto in transito, cinque nuove centraline per il rilevamento dell'inquinamento ambientale e di quello acustico e sessantacinque telecamere di videosorveglianza.