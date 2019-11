© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penultimo round prima della sentenza: i giudici del tribunale dei minorenni di Napoli hanno fissato la data della requisitoria del pubblico ministero e delle discussioni degli avvocati. Subito dopo, ci sarà la sentenza. E potrebbe essere la volta buona, dopo sei anni trascorsi in attesa di individuare un colpevole della morte diIl giorno stabilito è il. In quella data, il pm che rappresenta l'accusa nel processo nei confronti di Agostino, il ragazzo di Villa di Briano - unico imputato - avanzerà la sua proposta ai magistrati. Subito dopo la parola passerà alla difesa di Agostino, rappresentata in aula dal legale Ettore Stravino. Al centro, c'è una madre «sospesa» da un'attesa che dura anni: si chiama Amalia Iorio. E in aula, giovedì scorso, è stata sopraffatta da una crisi di pianto:, ha dichiarato rivolta ai giudici. Gli avvocati che rappresentano la famiglia della vittima - i legali Maurizio Zuccaro, Ilaria Grumetto ed Erminio Schiavone - chiederanno proprio questo: giustizia.Non sono mancati i colpi di scena. Perché la difesa di Agostino ha presentato istanza ai magistrati di nullità della nuova contestazione (iniziale, per la verità) mossa nei confronti dell'imputato: omicidio volontario. In una fase antecedente, infatti, era stato contestato un eccesso di difesa di Agostino che quella sera dell'omicidio, nel 2013, era stato picchiato da un gruppo di ragazzi. Non a caso, nel secondo processo che vedeva Agostino imputato per il tentato omicidio di Giuseppe Zagaria e Luigi Falanga, il ragazzo di Villa di Briano è stato assolto.Ora, resta «sospeso» il procedimento più importante: quello che delimita le responsabilità della morte di Emanuele, studente delresidente a San Cipriano, colpito al cuore da una coltellata. Una storia assurda che ha stravolto la vita familiare di Amalia (madre di quatto figli). È una madre sopravvissuta al dolore, Amalia. Che vive da sei anni come sospesa da una sentenza che tarda ad arrivare.