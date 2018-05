CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 12:26

Una bambina di appena nove anni raggiunta da alcuni pallini, per fortuna non in pericolo di vita. Solo la fatalità non ha trasformato in tragedia una lite familiare culminata nell'esplosione di almeno un colpo partito da un fucile da caccia caricato a pallini esploso da uno dei contendenti mentre la bambina era anch'essa presente sulla scena del litigio. Teatro dell'episodio un'anonima abitazione di via Cesare Augusto al civico 2, nel centro di Succivo, una traversa di Corso Atella, a poca distanza della scuola media «Giuseppe Ungaretti», dove la tranquillità di una calda serata di maggio è stata rotta dapprima dalle grida tra i due uomini e, successivamente, da un colpo di arma da fuoco.Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri della compagnia di Marcianise in collaborazione con i colleghi della stazione di Sant'Arpino, coordinati dal tenente Marco Busetto, l'episodio si sarebbe verificato poco dopo le 20 di ieri sera. Al culmine di una lite familiare (che sembrerebbe non essere la prima, ma l'ultima di una lunga serie) tra due cognati, della quale al momento non è dato conoscere la motivazione iniziale, anche se si ipotizzano motivi di interesse, uno dei contendenti, al culmine, avrebbe imbracciato un fucile da caccia presente nell'abitazione dove, pare, vivano le famiglie dei due uomini e avrebbe fatto fuoco, incurante della presenza della piccola che è stata raggiunta da alcuni pallini ad entrambe le gambe e ad un braccio.