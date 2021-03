Suicida a 16 anni in comunità recupero Il caso arriva in Parlamento: s'indaghi

Ha lasciato tanta amarezza la morte di Vincenzo Arborea, il ragazzo di 16 anni che si è tolto la vita in una comunità per minori di Villa di Briano, in provincia di Caserta, lunedì scorso. L'adolescente, residente al Piano Napoli di via Settetermini di Boscoreale, si è impiccato nei bagni della comunità di recupero lasciando un biglietto d'addio per la madre che, domenica scorsa, lo aveva riaffidato agli operatori dopo che il ragazzo era fuggito dalla comunità. Vincenzo era stato arrestato a novembre per una rapina commessa insieme ad altri minori a Scafati nel mese di settembre. Il tribunale dei minori aveva disposto per lui l'affidamento alla comunità e non il carcere. Due settimane fa, il giovane aveva chiesto il permesso per poter partecipare a una messa in commemorazione della sorella, morta a vent'anni di pancreatite un anno fa. Il permesso non era però stato concesso in quanto non è previsto dall'ordinamento. Pochi giorni dopo, Vincenzo si è tolto la vita. Il suicidio del 16enne ha provocato diverse reazioni e interrogativi. La morte di Vincenzo poteva essere evitata? Se lo chiede Edmondo Cirielli, questore alla Camera dei Deputati, ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare per “chiarire quanto accaduto nella comunità di recupero per minori di Villa di Briano a Casertai n cui si è toltala vita un minorenne di Boscoreale». Cirielli ha accolto l'appello della responsabile del dipartimento Legalità e sicurezza di FDI della Regione Campania, Maria De Martino al fine di chiarire quanto accaduto.

L'interrogazione sarà presentata martedì al ministro dell'Interno Lamorgese e al guardasigilli Cartabia, per «chiedere chiarimenti in merito al suicidio del ragazzo minorenne, anche, al fine di accertare eventuali responsabilità della struttura e del personale preposto al suo controllo e alla sua sicurezza». «E' la storia di un suicidio annunciato?» si è chiesta la De Martino, ricordando come il

ragazzo «non aveva accettato il diniego all'autorizzazione per uscire in occasione dell'anniversario della morte della sorella» e che «per questo motivo era scappato dalla comunità. «A 16 anni -ha proseguito la responsabile del Dipartimento Legalità di FdI -un ragazzo dal passato

complicato non andava lasciato solo, bensì attenzionato, aiutato ed ascoltato». «Una madre non può e non deve sentirsi in colpa per aver riportato il proprio figlio in una comunità dove doveva essere recuperato sotto l'occhio vigile dello Stato» ha aggiunto De Martino che poi ha commentato:«C'è un silenzio imbarazzante da parte della classe politica locale per un ragazzo che abitava nel Piano Napoli di Boscoreale, una realtà difficile di cui, purtroppo, non importa niente a nessuno e che troppo spesso viene dimenticata ed emarginata da parte delle istituzioni». Nei giorni scorsi, era stato don Antonio Carbone, a commentare con dolore quanto accaduto. «Vincenzo lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, quando veniva ai salesiani per prepararsi all’esame di terza media, lo ricordiamo impaurito e singhiozzante prima dell’esame da remoto, lui che spesso era un provocatore. Fatto l’esame tutti ci sentivamo con la coscienza apposto, noi eravamo riusciti dove la scuola stentava, la scuola contenta perché Vincenzo aveva imparato che Napoli si trova in Campania …. Ma oggi, Vincenzo non c’è più. Non mi interessa sapere come è successo, di chi è la colpa, perché lo ha fatto … sono riflessioni che lascio agli “esperti”. Penso al dolore di una mamma che aveva già perso un’altra figlia e cerca di portare avanti i suoi figli e i 4 nipotini rimasti orfani, una mamma che pensava di fare una cosa bella riaccompagnando il figlio in comunità dopo che se ne era allontanato. Ma penso anche al messaggio di addio scritto sul foglio. Per i ragazzi delle comunità scrivere qualcosa è un’impresa, leggere … sanno sillabare. Mi dico anche che quello che ognuno di noi fa è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno».

