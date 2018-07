Lunedì 2 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 21:44

«Mia zia non sarebbe mai stata in grado di fare del male a nessuno, tantomeno di corrompere le persone, ma preferisco non entrare nel merito, lascio lavorare la magistratura». A parlare è Giacomo, nipote di Anna Porrari, la madre superiora, originaria di Aquilonia, ma che attualmente dirige l’istituto delle suore di San Marcellino dove c’è anche la scuola dell’infanzia «Santa Teresa del Bambino Gesù», finita nell’occhio del ciclone a causa di maltrattamenti di quattro suore nei confronti di alcuni minori.Questo quanto riportato nell’ordinanza di custodia cautelare, che ha fatto scattare la sospensione dall’insegnamento sia per la superiora, ma anche per suor Josi Sapi, suor Loyola Dionel e suor Genovina Barete. La questione ha suscitato molto scalpore in provincia di Caserta, ma anche ad Aquilonia piccolo borgo in provincia di Avellino. La notizia ha «lasciato tutti sorpresi e nessuno crede che mia zia abbia potuto fare del male ai bambini» fa sapere Giacomo che aggiunge: «La nostra famiglia, comprese le tre sorelle della madre superiora, le sono accanto ed io stesso voglio che sia fatta totale chiarezza sulla vicenda».Una vicenda dai contorni oscuri, in cui i racconti di violenza sono diventati tangibili grazie alle telecamere posizionate nelle aule dai carabinieri, ma nonostante tutto il profilo delineato da Giacomo Porrari resta totalmente differente rispetto a quello descritto dalle indagini: «Mia zia ha un animo tutt’altro che violento, basti pensare non avrebbe fatto del male nemmeno ad una mosca». Ancor di più non si crede all’ipotesi di una possibile atto di corruzione da parte di suor Anna, accusata di aver cercato di chiudere la bocca ad uno dei genitori che aveva denunciato gli abusi. «Sono assolutamente convinto che mia zia non sia capace di un atto del genere, nessuno lo crede nemmeno nel nostro piccolo paese. Da qui mia zia è partita 50 anni fa. Dopo la pubblicazione degli articoli su mia zia, la mia famiglia e Aquilonia chiedono rispetto» fa sapere Giacomo che ha continuato a mantenere i rapporti con Anna Porrari, nonostante la religiosa abbia lasciato da 60 anni Aquilonia, per seguire la propria vocazione. «Spesso sono venuto a San Marcellino e lei qualche volta tornava ad Aquilonia, conosciamo bene la sua indole, per questo vogliamo che sia fatta chiarezza sulla vicenda, da cui sono sicuro che mia zia uscirà a testa alta», conclude Giacomo.