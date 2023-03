Superenalotto, due vincite non riscosse a Piedimonte Matese e Falciano del Massico

Avevano vinto premi da ventimila euro a Piedimonte Matese e Falciano del Massico con l'estrazione speciale nel periodo delle festività chiamata "Super Natale" ma non li hanno ancora riscossi. Rientrano nel pacchetto di 600 premi da 20mila euro elargiti nel periodo festivo e sono due dei tre premi non ritirati in Campania (l'altro è nel Salernitano a Battipaglia).

​La prima vincita non riscossa è stata registrata al punto vendita sisal di Rosaria Capparelli in piazza Limata, 33 a Falciano del Massico. La seconda Piedimonte Matese, nel punto vendita Sisal di Fabio Martino in via Vincenzo Caso, 4. I termini per la riscossione dei premi da 20mila euro sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale e scadranno il 25, 28 e 30 marzo a seconda della data del concorso giocato.