Tajani e Martusciello a Caserta: «Forza Italia partito in crescita»

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dà il benvenuto a Francesco Cascone e Domenico Marrazzo, in occasione della inaugurazione della nuova sede provinciale del partito a Caserta, in via Frateli Rosselli. Franco Cascone, neo consigliere regionale che succede ad Annarita Patriarca eletta in Parlamento e Domenico Marrazzo, consigliere della città metropolitana di Napoli, hanno consegnato al presidente Tajani le loro adesioni a Forza Italia.

«La mia vicinanza al territorio campano, ai dirigenti e ai militanti di Forza Italia - ha detto il Vicepremier -

testimonia l'attività del partito per questa comunità e ribadisce gli impegni assunti in campagna elettorale».



Anche l'eurodeputato e coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha sottolineato «come Forza Italia sia un partito in salute e in grado di attrarre nuove adesioni e forte interesse per un solido progetto di governo nazionale e campano». Annarita Patriarca, coordinatore provinciale di Napoli, ha aggiunto: «Sono adesioni in linea con la Forza Italia che stiamo costruendo, radicata sul territorio grazie ad amministratori validi».Francesco Silvestro, senatore e Coordinatore cittadino azzurro di Napoli ha affermato: «La straordinaria partecipazione alla inaugurazione della sede di Caserta di Forza Italia, dimostra che il governo del territorio si basa sulla partecipazione e sulla condivisione di progetti e idee».

«Presto ci saranno nuove sedi e nuove adesioni - ha concluso Martusciello - per noi l'11 per cento raggiunto in Campania alle Elezioni Politiche di due mesi, fa rappresenta solo un punto di partenza

sul quale costruiremo un consenso sempre più ampio».