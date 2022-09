Tajani, Meloni e Camusso arrivano i big per la volata

Mancano solo undici giorni alle elezioni politiche e la campagna elettorale si infiamma. Nessun confronto diretto ma i partiti schierano i pezzi grossi. Parte domani il Pd con Susanna Camusso, capolista al Senato, che sarà a Marcianise nel convento dei frati francescani per parlare di lavoro, diritti e ambiente. Domenica invece in piazza Dante a Caserta ci sarà Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia sbarca nel centro della città della Reggia per rafforzare il già evidente primato del partito con un pubblico comizio.



Sabato tocca a Forza Italia con un vero e proprio tour della Provincia. Quattro Comuni tra il 17 e il 19 settembre. Si parte da San Cipriano d'Aversa, alle ore 19.30 nella sede del Partito, e poi ad Orta di Atella, alle 20.30, presso il Centro Commerciale Fabulae. Lunedì tocca a Maddaloni, alle 17.30: appuntamento alla Biblioteca Comunale, e poi ad Aversa, alle 19.30, presso l'Hotel Del Sole. Antonio Tajani, coordinatore unico nazionale di Forza Italia sarà accompagnato da Fulvio Martusciello, commissario regionale. Interverranno, inoltre, il coordinatore provinciale Giuseppe Guida, il Presidente provinciale Gianpaolo Dello Vicario, oltre ai coordinatori cittadini Maria Carmela Inverno e Isidoro Orabona. Intanto, sul territorio continua il lavoro per convincere il partito degli astensionisti. Scuola, sanità, trasporti, lavoro: questi i temi bollenti della campagna elettorale, queste le parole chiave su cui si confrontano le varie forze politiche in campo.

FORZA ITALIA

Rilancio della sanità e del sistema sanitario. Liste d'attesa lunghe, pronto soccorso ingolfati. Amelia Forte, candidata alla Camera nel listino proporzionale di Forza Italia, punta sulla prevenzione. «Una sanità realmente efficiente è in grado di intervenire in tempi rapidissimi sul paziente. Troppo spesso oggi ciò non avviene perché c'è un'organizzazione farraginosa del sistema sanitario che non facilita il lavoro dei medici. Il prossimo parlamento dichiara la ginecologa di Sessa Aurunca - avrà la funzione di ripensare il sistema sanitario nazionale esercitando anche un'azione incisiva sulle Regioni per mettere in campo un'attività sinergica di prevenzione. Gli screening oncologici vanno moltiplicati e, soprattutto, effettuati in maniera capillare in modo da avere un quadro reale costante della situazione che consente piani terapeutici preventivi che devono essere portati avanti nelle strutture territoriali, attualmente completamente insufficienti, per numero e personale», conclude la forzista.



FRATELLI D'ITALIA

Continua il tour elettorale di Enzo Pagano, candidato alla Camera dei deputati nel collegio Campania 2 Caserta-Benevento per Fratelli d'Italia. L'esponente del partito della Meloni è stato a Gricignano d'Aversa presso la sede del Sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. «Ho avuto ha affermato Pagano - l'onore di parlare ai tanti giovani presenti all'incontro dell'importanza di garantire sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, sia per gli agenti che lavorano nelle carceri, che per i detenuti che stanno scontando la loro pena detentiva». Intanto Marco Cerreto, candidato alla Camera per Fdi punta sul rilancio della scuola. «In Campania permangono percentuali di dispersi' alla fine del percorso di istruzione più elevate che nel resto d'Italia. Nei tanti comuni delle province di Caserta e Benevento la situazione è ancora più drammatica. Lavorerò affinché in poco tempo si possa avere una maggior offerta di asili nido e servizi per l'infanzia, di tempo pieno, di mense e di palestre in tutti i nostri comuni e si attivi nel nostro territorio - fortemente deprivato - un'area ad alta densità educativa, prevedendo risorse straordinarie ed aggiuntive».

SINISTRA ITALIANA

Pensa a liberalizzare la cannabis il candidato di Alleanza Verdi-Sinistra, Antonio Dell'Aquila. «La cannabis legale rappresenta una vera e propria patrimoniale contro le mafie. Un mercato che si aggira intorno ai 6 miliardi, che verrebbe sottratto alla criminalità organizzata per andare nelle casse dello stato e finanziare servizi e welfare. Sì, proprio così e non solo; significa anche svuotare le carceri di persone non violente, soprattutto giovani, a cui è stata rovinata la vita. Significa più sicurezza e controllo del prodotto, una nuova filiera industriale da sviluppare, risorse per attività di informazione e prevenzione. Non ci sono davvero motivi per non farlo».



LEGA

Gianpiero Zinzi, candidato della Lega, invece, continua il tour sul territorio per incontrare amici e simpatizzanti. Stasera sarà ad Aversa alle ore 19. Ma interviene anche sui trasporti andati in tilt con l'apertura delle scuole. «Vorrei poterli definire un'amara sorpresa per gli studenti e le famiglie, ma i disagi registrati sul fronte dei trasporti nel primo vero giorno di inizio anno scolastico per noi sono purtroppo una conferma della cattiva organizzazione del servizio. Il territorio dell'Agro aversano è rimasto quasi del tutto scoperto a causa di un blocco dei mezzi considerati non idonei nel deposito di Teverola che è durato diverse ore, invece su gran parte di Caserta città mancavano gli autobus», dice il candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2.



PARTITO DEMOCRATICO

Sul fronte Pd, invece, proseguono le iniziative dei candidati che stanno incontrando sindacati, forze economiche, forze sociali, associazioni e cittadini, come fa sapere il coordinatore della campagna elettorale Carlo Marino.