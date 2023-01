Inizio di settimana (e dell'anno) tragico sull'autostrada del Sole, ieri mattina, a causa di due distinti incidenti che hanno provocato forti rallentamenti del traffico sia in direzione Roma che in direzione Napoli.

Prima c'è stato un tamponamento a catena sull'A1 nei pressi dell'uscita di Capua e poi si è registrato un incidente avvenuto invece tra lo svincolo della NolaVilla Literno e Caserta-Sud. Il primo impatto fortunatamente senza gravi conseguenze e vittime - si è registrato al chilometro 725 in direzione Roma intorno alle 10 e mezza. Per cause in corso di accertamento, ma si presume un sorpasso azzardato, ben 6 auto berline di media cilindrata - sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena sulla terza corsia dell'autostrada. Nell'impatto hanno riportato contusioni alcuni tra guidatori e passeggeri, per lo più giovani. Una ragazza, ferita più seriamente ma non in pericolo di è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Caserta.

L'incidente ha provocato un forte rallentamento della circolazione anche a causa della curiosità degli altri automobilisti che transitavano - fino a raggiungere gli otto chilometri di coda nel tratto da Caserta fin poco prima l'uscita del casello di Capua. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e soccorsi per il recupero delle auto non marcianti, a causa del forte impatto, caricate su almeno due carri attrezzi che hanno portato le vetture fuori dall'autostrada. La circolazione totale è stata ripristinata poco prima di mezzogiorno. Quasi nelle stesse ore gli agenti della Polizia Stradale delle sottosezioni competenti per territorio, sono intervenuti per un altro incidente accaduto tra due auto, sempre sull'autostrada ma in direzione opposta, verso Napoli. In questo caso, due auto si sono scontrate proprio nei pressi dello svincolo che dalla Nola-Villa Literno fa immettere sull'autostrada in direzione Caserta-Sud.



Anche in questo caso non ci sono state vittime ma soltanto alcune contusioni riportate dai conducenti delle vetture. I due incidenti si sono verificati ad un mese esatto dagli altri due impatti avvenuti sempre tra Capua e Caianello, lo scorso week-end di Ognissanti. Gli incidenti avvennero nello stesso orario e a circa trecento metri di distanza uno dall'altro, tant'è chela società Autostrade chiuse temporaneamente il tratto compreso in direzione Roma all'altezza del km 711 e del km 711,3. Anche in quel caso furono coinvolto più di autovetture. Il tratto di strada teatro degli incidenti nel Casertano è - paradossalmente - sempre lo stesso: quello tra Caianello e Capua, in direzione Napoli o Roma. Anche questa volta, l'incidente ha creato numerosi disagi ai tantissimi automobilisti tra i quali quelli che tornavano a casa verso il Nord dopo un periodo natalizio trascorso al Sud.



Purtroppo lo stesso tratto è stato teatro più volte di incidenti mortali che negli anni hanno visto decine e decine di vittime. Il vento forte, la nebbia, l'alta velocità o svariate forme di distrazione da parte degli automobilisti, tra le cause che spesso sono riscontrate nelle relazioni delle forze dell'ordine chiamate per gli interventi di viabilità e i successivi sopralluoghi tecnici. Nel triste elenco ci sono anche incidenti causati da mancato rispetto della precedenza, guida pericolosa o assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. Ovviamente, tante le vittime passive' ovvero persone che hanno perso la vita a causa dell'imprudenza di altri automobilisti con guida spericolata e senza scrupoli.