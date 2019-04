Giovedì 25 Aprile 2019, 12:56

Questa mattina è stato scarcerato dalla Corte di Appello di Napoli l'ex primo cittadino di San Felice a Cancello, Pasquale De Lucia, condannato a 9 anni per la tangentopoli sanfeliciana. Proprio ieri, per questo procedimento, è stato celebrata la prima udienza in Corte di Appello a Napoli con rinvio al primo luglio per alcune omesse notifiche ad alcuni dei 23 imputati. Oltre a De Lucia, sono sotto accusa per corruzione al Comune, anche consiglieri e imprenditori di San Felice a Cancello.L'ex sindaco, difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Federico Simoncelli, si trovava agli arresti domiciliari da due anni e due mesi. La prima sezione della Corte di Appello di Napoli, a partire da questa mattina, gli ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di San Felice a Cancello.