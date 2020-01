Il piano triennale delle opere pubbliche della Città di Aversa 2020/2022, vede al primo posto la realizzazione di una pista di Atletica Leggera, con importo 1.600.000 euro e all'ultimo posto la realizzazione di una tangenziale Est-Ovest, per un importo di 17 milioni di euro, che, se realizzata, cambierà la mobilità, migliorandola, in tutto l'Agro Aversano. Entrambe le opere sono state ideate dall'ex parlamentare Paolo Santulli, capogruppo Pd al Consiglio Comunale della città normanna. Per la pista, finalmente in dirittura di arrivo, è stato firmato il contratto con la ditta appaltatrice: ci vorranno 252 giorni per la realizzazione a partire da Febbraio 2020.



LA PRIORITÀ

Molto più importante per la popolazione è la tangenziale, che completerebbe un raccordo anulare intorno alla città normanna e potrebbe rappresentare il vero futuro per Aversa e dei Comuni contermini, attualmente assaliti dal traffico. L'opera pensata dall'ex deputato aversano è contenuta in uno studio di fattibilità, prodotto quando era preside della Facoltà di Ingegneria il professore Michele Di Natale, da un gruppo di tecnici guidati dal professore Vittorio De Riso. Le due arterie, quella alternativa a viale Olimpico e quella alternativa a viale Kennedy, unite insieme, partendo dagli svincoli dell'Asse mediano (una, da Lusciano, l'altra, da Teverola) creerebbero un anello intorno ad Aversa. La lunghezza prevista è di 9,78 chilometri + 0,7 di svincoli e diciassette rotatorie. Previsto un solo viadotto di cento metri, oltre a tre sottopassi. I comuni interessati sono: Lusciano (si parte dall'uscita dell'Asse Mediano ad Aversa Sud) per 1.783 metri; Aversa per 3.384 metri; Cesa per 731 metri; Gricignano-Carinaro 403 metri; Carinaro 1.631 metri (si innesterà all'entrata dell'Asse Mediano di Teverola).



I LOTTI

Sono previsti due lotti funzionali: il primo da Aversa Sud ad Aversa Ospedale, strada parallela, alternativa, a viale Olimpico); il secondo da Aversa Sud a Teverola, strada parallela, oltre la ferrovia, alternativa a Viale Della Libertà e Viale Kennedy (la cosiddetta Variante). «Quest'opera, una volta realizzata - ha dichiarato Santulli - risolverà gli attuali problemi di traffico cittadino, consentendo una riduzione degli attraversamenti e penetrazioni nella città. Favorirà un migliore sviluppo di traffico anche dei comuni limitrofi, infatti saranno collegati in modo veloce, oltre a Lusciano, Aversa, Cesa, Gricignano e Carinaro, anche Teverola, Casaluce, Frignano, San Marcellino e Parete».



GLI ACCORDI

Ora dovranno aprirsi dei tavoli di concertazione con gli altri comuni interessati, a partire da Lusciano, per il primo lotto. «Un'opera fondamentale ha concluso Santulli - dobbiamo farci trovare pronti con i progetti esecutivi, per poter aspirare ai finanziamenti, per questo bisognerà iniziare una collaborazione con la facoltà di Ingegneria e con l'equipe del professore De Riso». La somma in bilancio riguarda solo le opere, poi saranno necessari gli eventuali espropri dei suoli interessati nei vari comuni. Di certo, dopo la collaborazione che il capogruppo del Pd è riuscito a ottenere dall'allora sottosegretaria alle Finanze Paola De Micheli (in foto con Santulli), per la realizzazione della pista, ora che è diventata Ministro delle Infrastrutture c'è molta fiducia per un bis. © RIPRODUZIONE RISERVATA