Potrà riaprire la Cleprin, la fabbrica di detersivi degli imprenditori anticamorra Antonio Picascia e Franco Beneduce che il Comune di Carinola, paese dove è ubicata l'azienda, ha fatto chiudere nei giorni scorsi per vecchi problemi di abusivismo edilizio, che peraltro non coinvolgono la Cleprin, ma l'azienda che c'era in precedenza. Lo ha deciso il Tar Campania, che ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dai due titolari che richiedeva la sospensione dell'ordinanza di chiusura emessa dall'ente comunale. Esulta Antonio Picascia, sebbene sa che si tratti di «una vittoria parziale, ma almeno oggi, nonostante la pioggia, mi sembra sia arrivata la primavera».



La notizia della riapertura arriva come un «raggio di sole» a Casal di Principe, nel bel mezzo degli Stati Generali delle Terre di Don Peppe Diana, evento tenuto per commemorare l'omicidio del sacerdote che si opponeva allo strapotere del clan avvenuto il 19 marzo di 24 anni fa nella sagrestia della Parrocchia di San Nicola di Bari a Casal di Principe. La manifestazione è stata realizzata nel bene confiscato di via Urano, denominato Casa Don Diana, dove ancora campeggiano le foto delle decine di vittime innocenti della camorra. «Anche noi siamo delle vittime - dice Picascia - noi imprenditori che abbiamo denunciato il pizzo (Picascia e Beneduce hanno più volte denunciato e fatto condannare i camorristi del clan Esposito di Sessa Aurunca, ndr) e che dopo questo sacrificio ci ritroviamo a dover combattere con la burocrazia insensibile. Noi non abbiamo fatto alcun crimine abbiamo comprato nel settembre 2016, dal tribunale, lo stabilimento dove oggi sorge la Cleprin, abbiamo richiesto il condono per un abuso risalente probabilmente a 30 anni fa, così come suggeritoci dalla stessa autorità giudiziaria, essendo stati riaperti i termini; in un paese civile la nostra pratica sarebbe stata chiusa in 18 giorni, invece sono 18 mesi e siamo ancora qui».



«La criminalità è sempre vitale e risorgente, perciò l'impegno contro la camorra deve sempre rimanere costante». Lo ha dichiarato nel corso della commemorazione della morte di Don Peppe Diana, il Procuratore Aggiunto di Napoli Luigi Frunzio, che da ottobre scorso coordina il pool di sostituti procuratori della Dda che si occupa del clan dei Casalesi. Per Frunzio non è la prima volta a Casal di Principe, ma è la prima in assoluto a Casa Don Diana, bene intitolato al prete e confiscato alla camorra dove oggi, peraltro, è stata inaugurata anche una biblioteca ed una mediateca. «Provo un grande rispetto e una grande emozione ad essere qui oggi - dice il magistrato - perché è un luogo simbolo che alimenta la memoria di don Peppe; ma sono emozionato anche nel vedere tutte queste immagini sulle mura (sono le foto delle vittime innocenti della camorra, ndr), per i parenti delle vittime che sono oggi riunite qui, si tratta di vittime innocenti. Mi ha colpito particolarmente la folla che sta partecipando all'evento - prosegue Frunzio - in questi territori c'è più consapevolezza, c'è un grande impegno, ed è importantissimo impegnarsi in questa bonifica culturale e sociale. Si tratta sicuramente di un percorso molto lungo da fare». Frunzio però invita a non abbassare la guardia. «È stato fatto un grandissimo lavoro da parte della magistratura e delle forze dell'ordine; i capi dei clan sono in carcere, così come tanti altri affiliati, però la criminalità è sempre vitale e risorgente, quindi l'impegno deve rimanere costante».

Lunedì 19 Marzo 2018, 16:13

