Task force di carabinieri e polizia sul litorale domizio, due arresti

Controlli straordinari di carabinieri e polizia, impegnati nel contrasto all’illegalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni del litorale domizio.

A Mondragone i militari hanno proceduto all’arresto di due persone, rispettivamente, un trentunenne albanese ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e un ventiseienne del luogo, in atto ristretto ai domiciliari. Quest’ultimo era stato sorpreso mentre cedeva cocaina in strada.

Controllati, inoltre, 26 persone e 20 veicoli: elevate 7 contravvenzioni al codice della strada e sequestrate amministrativamente 4 autovetture.