Sabato 28 Settembre 2019, 12:38

Circa 100 persone sono state identificate dagli agenti del commissariato di polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere nel corso di uno speciale servizio di controllo del territorio eseguito, la notte scorsa, in collaborazione con le unità specializzate del reparto prevenzione crimine Campania. In particolare, sono stati controllate diverse persone sottoposti a misure cautelari ed elevate sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.Segnalato alla Procura della Repubblica, per detenzione e spaccio di droga, un 28enne trovato in possesso di 28 grammi di hashish. Inoltre, è stato sanzionato un parcheggiatore abusivo nell'area storica dell'Anfiteatro Campano, al quale è stato sequestrato il denaro provento dell'attività illecita.