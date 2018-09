Venerdì 7 Settembre 2018, 17:04

Tassati per aver preso tangenti per l'affidamento di appalti e servizi all'ospedale di Caserta: lo strano caso mette nel calderone, ancora una volta, l'ex direttore sanitario del Sant'Anna e San Sebastiano, Carmine Iovine, cugino del boss pentito Antonio 'o ninno.I finanzieri del Gruppo di Aversa e della Compagnia di Caserta hanno avviato specifici controlli fiscali a carico di Iovine e di un altro ex dirigente dell’ospedale di Caserta, entrambi arrestati nel 2017, recuperando a tassazione la cifra di 75.000 euro ciascuno per la quale ora l’Agenzia delle Entrate valuterà l’emissione di atto di accertamento finalizzato alla riscossione delle imposte evase.Lo scorso 6 luglio per Iovine sono stati chiesti 9 anni di reclusione per corruzione e turbativa d'asta.