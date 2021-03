Commerciante di carni non pagava tasse e Iva Sequestro da 4 milioni e mezzo della Finanza

CASERTA - l Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato beni, disponibilità finanziarie e liquidità, per complessivi 4,5 milioni di euro, a una nota ditta di Caserta che commercializza carne all'ingrosso, e ai due rappresentanti legali che si sono avvicendati nella gestione della società.

Il sequestro, che riguarda, tra l'altro, 5 autovetture e le quote societarie due due società, è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e riguarda la Rosangeles srl la quale, secondo gli inquirenti, avrebbe evaso l'Iva e anche l'Ires negli anni di imposta tra il 2014 e il 2016, traendone così un illecito profitto. Secondo gli investigatori, nel 2014, la società avrebbe evaso quasi 1,1 milioni di euro mentre per le annualità tra il 2015 e

2016 la società avrebbe invece omesso di presentare le dichiarazioni totalizzando una evasione d'imposta pari a quasi 3,4 milioni di euro.

