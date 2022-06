Tav Napoli-Bari abbattuto l'ultimo diaframma nel tunnel

Da ieri, Campania e la Puglia sono più vicine. Dopo 162 anni, un nuovo tunnel ferroviario collega i comuni di Maddaloni e Valle di Maddaloni. Nonostante le ricadute della pandemia sui lavori, in meno di quattro anni è stato rivoluzionato l'assetto infrastrutturale del territorio. È caduto l'ultimo diaframma che chiude le opere di scavo della «galleria naturale Monte Aglio»: un attraversamento di circa 4094 metri che permette di evitare in sotterranea l'acquedotto Carolino del Vanvitelli e il versante antropizzato di Monte San Michele con un tracciato a singola canna, doppio binario, dotato anche di un duplice sistema di uscite di emergenza.

«Quando si supera una barriera fisica tra due territori è sempre una giornata speciale», ha spiegato Andrea Nardinocchi, amministratore delegato e direttore generale di Italferr. Ma con questi lavori è stata riscritta anche la storia: grazie agli scavi archeologici (che hanno portato alla luce parte dell'Appia antica e necropoli intatte e sconosciute), è mutata la conoscenza sull'evoluzione di due millenni del comprensorio. «Saranno soprattutto le ricadute socio-economiche ha sottolineato Francesco Aguglia, presidente del Consorzio Cft (gestore dei lavori della tratta Cancello-Frasso Telesino per 340 milioni di euro)- ad avere un impatto determinante sull'economia locale». Infatti, la Bari-Napoli è considerato un modello su scala nazionale. Lo conferma Vera Fiorani, Ad di Rfi: «È il primo corridoio appenninico trasversale ferroviario, tra Tirreno e adriatico, di ultima generazione che consentirà di collegare le aree interne alla dorsale dell'Alta velocità Torino-Milano-Salerno. In aggiunta, entro il 2024, entrerà in esercizio. Stiamo già programmando il futuro prossimo con i bandi, per Trenitalia e Ntv-Italo, finalizzati all'attivazione dei primi servizi diretti tra Napoli e Bari». Scompare l'obbligo del transito per Caserta e i tempi di percorrenza scenderanno a tre ore e mezza. Per ridursi a due ore e mezza, quando sarà completata l'intera linea. «L'orizzonte temporale ultimo ha annunciato Roberto Pagone, commissario straordinario dell'opera- è il 2027 che prevede un ritmo di inaugurazione annuale delle altre tratte cantierizzate per un investimento di 5,8 miliardi di euro».



Grandi le ricadute sul territorio: va in pensione la vecchia linea Caserta-Foggia a binario unico, costruita su un progetto dei Borbone. Nascerà una nuova fermata a Valle di Maddaloni; scompariranno i binari collinari, tra Valle di Maddaloni, Maddaloni e Caserta. Al loro posto è prevista una ciclovia lunga oltre 50 chilometri che permetterà di raggiungere il cuore del centro urbano di Caserta con importanti ricadute sulla viabilità cittadina. Ma la rivoluzione vera è collegata al potenziamento dei collegamenti merci. La Bari-Napoli è fondamentale per realizzare il «Corridoio europeo Ten-T» che attraversa l'Italia (Scandinavo-Mediterraneo e Baltico-Adriatico), destinato anche ai treni a sagoma larga e a collegare lo scalo merci Maddaloni-Marcianise con i porti di Bari, Taranto, Napoli, Salerno e soprattutto Gioia Tauro. Ieri, anche i sindaci Francesco Buzzo (Valle di Maddaloni) e Andrea De Filippo hanno presenziato alla cerimonia portando a casa un altro risultato. «La chiusura delle opere di scavo annuncia De Filippo- consentirà di avviare un intervento di risanamento e ristrutturazione della viabilità ordinaria lungo la statale 265 dei Ponti della Valle. A partire da fine luglio, saranno rifatti la pavimentazione e i sottoservizi tra località Giardinetti e lo svincolo con via Ponte Carolino, dove sarà costruita anche una rotonda di immissione per mettere in sicurezza un incrocio tristemente noto per numerosi incidenti stradali. Analoghi interventi sono in programmazioni su via Carmignano e sulla statale Appia».