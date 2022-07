Il canadese Taylor Kirk arriva in Campania: è l'anima della band «Timber Timbre»

Taylor Kirk, il raffinato cantautore canadese anima della band «Timber Timbre», si esibirà dal vivo sabato 30 luglio in provincia di Caserta. Sarà la splendida Tenuta al Monticelli di Vitulazio ad ospitare l'esclusivo concerto per l'artista che manca dall'Italia da oltre cinque anni. Sarà possibile rivedere i «Timber Timbre» dal vivo in una formazione nuova in cui il leader e fondatore del trio di Montreal, Taylor Kirk, è accompagnato solo da Erin Lang. In apertura di serata suoneranno Joseph Martone, cantautore di blues oscuro amico fraterno di Kirk, che ha anche prodotto il suo album "Honey birds"; e Foundling attualmente in tour con Agnes Obel. Ad organizzare il concerto sono due realtà locali molto propositive che da anni organizzano concerti per un'area spesso esclusa dai grandi tour: Mr. Rolly's e Manhattan Bar. La location scelta è la suggestiva Tutuni al Monticello luogo ideale per ascoltare dal vivo l'ultimo lavoro, «Dissociation Tapes Vol. 1», che vede Timer Timbre nell'inedita formazione con Erin Lang. L'atteso concerto dei Timber Timbre sarà un set per forza di cose minimale, ma non per questo meno ricco di pathos, che riporta idealmente alla nascita di una canzone, alla sua essenza melodica.

Ci sarà spazio per i brani pescati dall’ormai corposa discografia della band, con il trittico «Timber Timbre» (2009), «Creep On Creepin’ On» e «Hot Dreams» come vertice artistico, recentemente ristampati in vinile in una nuova versione «smoke marble». E magari per qualche sorpresa. Taylor Kirk ha una capacità innata di sfuggire alle classificazioni e ai generi; nelle sue canzoni ci parla di dannazioni e ossessioni umane a tinte noir, in un'atmosfera sognante e inquietante che è diventata marchio di fabbrica dei celebrati album della band canadese. Un'attitudine evocativa che ha portato Taylor a contribuire alla realizzazione delle colonne sonore di serie cult degli ultimi anni, da Breaking Bad a Walking Dead.