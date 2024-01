L'omelia del vescovo di Caserta Pietro Lagnese in occasione della celebrazione del Te Deum di fine anno è un discorso alla città, alle istituzioni, ai cittadini, a tutte le componenti che la rappresentano, una disamina di ciò che è stato l'anno trascorso, la proiezione dei programmi impostati per l'immediato futuro, uno sguardo panoramico, essenziale e intenso su tutto ciò che è la vita sociale del capoluogo e della provincia. È la prima omelia di Pietro Lagnese nel ruolo di arcivescovo di Capua: «Il Santo Padre Francesco mi ha nominato nuovo arcivescovo di Capua, unendo due Chiese che per molti secoli sono state una sola Chiesa e che, ora, dal Signore sono chiamate a vivere un tempo nuovo nel quale ritornare a camminare insieme?»

APPROFONDIMENTI Morto Ciro Esposito, l'ex consigliere comunale di Caserta che sfidò il mercato delle pezze americane Bambina abbandonata a 5 anni il giorno di Capodanno, ​la trova una barista Capodanno, è Nicole la prima nata del 2024 in Italia: è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte a Capua

La cattedrale è affollata di fedeli, ci sono i rappresentanti delle istituzioni, il sindaco Carlo Marino con l'assessore alla Cultura Enzo Battarra, per la Provincia il consigliere Massimo Russo, delegato dal presidente Giorgio Magliocca, il prefetto vicario Biagio Del Prete, il questore Andrea Grassi, ufficiali in rappresentanza delle forze dell'ordine e armate. L'omelia non è fatta dalla Cattedra, è fatta da Pastore, interprete delle necessità di una popolazione che ha necessità di aiuti, di attenzioni, di lavoro per la crescita comune, di attenzione per i giovani, per le famiglie, per la scuola, di servizi sociali efficienti.

«I giovani - dice il vescovo - fanno registrare nuovi episodi di bullismo e aggressività anche feroce, persino all'interno delle scuole. Ringrazio i docenti che sono impegnati nella formazione delle giovani generazioni per la passione che mettono in quello che più che un lavoro è una missione». La panoramica sul capoluogo: «Nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane, nel 2023 Caserta è ancora agli ultimi posti, in particolare per ciò che attiene a ambiente, sicurezza, sistema sociale. Da parte nostra segnaliamo la necessità di un'urgente messa in sicurezza delle strade di Caserta e degli altri comuni, come pure di quelle extraurbane; bene le piste ciclabili; però, in alcuni tratti, soprattutto nel centro storico cittadino, sia la pavimentazione che la presenza di alberi ad alto fusto non curati, mettono in serio pericolo coloro che percorrono le nostre strade». Prosegue con motivi di speranza e perduranti criticità. «Per i primi - dice il presule - la messa in sicurezza entro il 2024 della discarica Lo Uttaro, per le seconde non si può non accennare al Policlinico la cui costruzione si protrae ormai da venti anni: pare che ci sia l'impegno della Regione nel garantire la copertura finanziaria per il completamento dell'opera». Non è mancato l'accenno all'ex Macrico, oggi Campo Laudato si', al percorso di rigenerazione in corso e che fu annunciato nella omelia del 2021. «È questa - ha detto - una delle iniziative più importanti in cantiere: auspico perciò che entri a far parte dell'ordine del giorno del Tavolo per lo sviluppo. La Chiesa ha voluto fare la sua parte, mettendo a disposizione l'area e finanziando il Masterplan di progetto, presentato nei mesi scorsi. Nello spirito del cammino sinodale che caratterizza l'attuale suo percorso ha voluto che sul progetto presentato si svolgesse una consultazione pubblica, vero laboratorio di partecipazione alla vita civile e di cittadinanza attiva. I primi dati rilevano un'adesione quasi unanime al progetto presentato, agli obiettivi strategici da raggiungere e alle strade intraprese. I cittadini casertani aspettano da troppi anni la realizzazione di quell'opera ed è arrivato il momento di passare ai fatti. Adesso che esiste un progetto condiviso occorre intercettare i finanziamenti pubblici necessari per eseguire i lavori e trovare imprese sociali illuminate che nel rispetto del principio etico-cristiano della destinazione universale dei beni decidano anch'esse di finanziare parti del progetto».

Ancora due passaggi da sottolineare, gli auguri al vescovo emerito Padre Nogaro per i suoi 90 anni e il compiacimento dell'inserimento nella lista per gli Oscar del film di Matteo Garrone “Io capitano”, ispirato dalla storia di Mamadou Kouassi, il giovane ivoriano ospite della Caritas e del centro ex Canapificio e perfettamente integrato a Caserta.