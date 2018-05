Martedì 22 Maggio 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 12:57

Sequestra l’ex fidanzata e la tortura per una notte intera. Il suo scopo, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, era quello di costringere la madre della vittima a consegnargli un riscatto di tremila euro. La ragazza sarebbe riuscita a liberarsi grazie a un passante che ha sentito le sue grida d’aiuto.Ancora orrore, dunque, a Teano dove questa mattina i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile delle violenze: si tratta di Mario Amsdem, un 32enne di Vairano Patenora.Ieri, in località Collina a Teano, è stato trovato il corpo senza vita di Mirko Ruggiero. Il giovane è morto per un ferita al collo inferta con una motosega. Era scomparso la settimana scorsa e non si esclude che possa essersi suicidato.