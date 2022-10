Teano, ucciso dalla meningite fulminante Alessio aveva otto anni

Non ce l'ha fatta il povero Alessio, bambino teanese di soli otto anni, stroncato da una terribile meningite. Il piccolo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale Santobono di Napoli. Una storia tragica, che ha sconvolto l'intera comunità sidicina. Alessio frequentava la quarta elementare presso l'istituto «Vincenzo Laurenza»: da qualche giorno non stava seguendo le lezioni, a causa di alcuni problemi di salute. È stato successivamente il sindaco teanese, Giovanni Scoglio, nel pomeriggio di sabato, ad informare la popolazione locale circa la situazione del piccolo. La fascia tricolore aveva, infatti, spiegato: «Sono stato informato dal dipartimento di prevenzione dell'Asl che, purtroppo, all'interno della nostra comunità si è verificato un caso di meningite da nasseria meningiditis». Poco dopo l'annuncio del primo cittadino, in paese hanno iniziato a circolare le prime voci circa lo stato di salute del bambino.



Alessio è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santobono nel pomeriggio di due giorni fa. Inizialmente, le sue condizioni, per quanto gravi, sembravano stabili, con i medici che in un primo momento erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo. Sfortunatamente, in poche ore, si è verificato l'impensabile. Già nella mattinata di domenica, la vita di Alessio era appesa ad un filo. I dottori del nosocomio partenopeo hanno tentato di tutto, sottoponendolo anche ad una delicatissima operazione alla calotta cranica. Nel frattempo, l'intera comunità sidicina restava con il fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti. Nonostante l'operazione e le cure da parte dei medici napoletani, nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo guerriero sidicino si è arreso. La tragica notizia ha scioccato l'intera popolazione. Gli abitanti sidicini non hanno potuto fare altro che stringersi intorno al dolore dei genitori e dei familiari del bimbo. Nei prossimi giorni, il paese saluterà il suo piccolo angelo. Nel frattempo, la terribile vicenda ha fatto scattare i campanelli d'allarme. C'è il timore che la tremenda malattia possa diffondersi tra i bambini.



Per tutti i compagni di classe del piccolo Alessio è stata disposta la quarantena, così come per i loro insegnati. Questi ultimi, ora, dovranno contattare i medici di base, per poi seguire il protocollo dell'Asl, come spiegato anche dal sindaco Scoglio. C'è grande preoccupazione anche per i bambini di un asilo nido privato, frequentato dalla sorellina di Alessio. Quest'ultima, ad oggi, non ha avvertito alcun sintomo.