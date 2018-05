CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 11:08

Il corpo è supino, sul pavimento di cemento al secondo piano di uno stabile industriale dove il Comune di Teano avrebbe dovuto collocare una scuola. Il ragazzo giace con lo sguardo sbarrato verso il nulla. Fissa il soffitto senza vederlo. Sul collo c'è del sangue rappreso che disegna i contorni di una ferita. La pozza intorno alla testa è ormai densa. A poca distanza dal cadavere c'è una motosega. Il ragazzo è morto da un giorno o due, forse di più. La scena, ai primi che varcano il palazzo abbandonato, appare chiara. È quella di un delitto. Il luogo in cui si è consumato un omicidio efferato, dove ha agito un feroce assassino. Ma non sempre le cose sono come sembrano. Il ragazzo viene identificato immediatamente. È Mirko Ruggiero, trent'anni, cuoco, residente a Vairano Patenora. Di lui si sono perse le tracce giovedì scorso. Il padre, Antonio, è un imprenditore di successo del mondo della ristorazione titolare della catena «Il re del baccalà». Giovedì il ragazzo non è tornato a casa e, il giorno dopo, i genitori si sono presentati dai carabinieri. E sono iniziate le ricerche: amici, parenti, semplici conoscenti hanno tentato di aiutare la famiglia di Mirko. Così è iniziato il tam tam sul web, gli appelli anche in tv, nella speranza che qualcuno sapesse che fine avesse fatto Mirko, che potesse aiutarli a ritrovarlo. E proprio grazie a una di quelle foto pubblicate in rete qualcuno ieri mattina ha riconosciuto la macchina di Mirko. L'auto era parcheggiata per strada, vicino a un sentiero di campagna in località Collina a Teano, a poca distanza dallo stabile in quattro piano abbandonato dal Comune anni fa. Il passante ha chiamato i Ruggiero, d'altronde sono conosciutissimi. Poco dopo, sul posto si è armato lo scenario tipico di casi del genere. Sono arrivati i carabinieri, gli uomini del reparto scientifico. Il medico legale. Infine i parenti.