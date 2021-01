Gli appuntamenti di Caserta e provincia

ARCHEOLOGIA

Al via «Passato contemporaneo», primo corso di introduzione all’archeologia, frutto della sinergia tra l’Amministrazione di San Potito Sannitico, il LATEM e il Dipartimento di Studi Umanistici della Suor Orsola Benincasa. Primo appuntamento online (accessibile a tutti) l’11 gennaio con la professoressa Antonella Minelli, ricercatrice all’Università degli Studi del Molise.

FOTOGRAFIA

Al via lunedì 18 il corso di fotografia online organizzato dall’associazione Bunker di San Leucio. Sette le lezioni per un percorso formativo affidato a Mario Ferrara (introduzione alla fotografia e tecnica di base) ed a Mario Carotenuto e Mattia Valerio (approccio alla post-produzione digitale).

INCONTRI LETTERARI

Il liceo Manzoni di Caserta incontra Maurizio de Giovanni. Lo scrittore sarà in diretta sulla pagina Facebook del Campus Manzoni il 13 gennaio, dalle 16.00. Presenti Adele Vairo e Massimo Santoro, rispettivamente dirigente scolastico e direttore del laboratorio di teatro classico del Manzoni. Modera l’incontro il giornalista Luigi Ferraiuolo.

LIBRI

E’ nelle librerie «Loro di Caserta», libro scritto da Ignazio Senatore ed edito dalla Spring Edizioni. Attori, cantanti, musicisti, pittori, registi, scrittori, sportivi di Terra di Lavoro si raccontano, tra esperienze personali ed aneddoti e curiosità sulla città.

MOSTRE

Viaggio nell’arte sul web al Liceo artistico di San Leucio, dove si è inaugurata la mostra «Art Virtual Rooms». In esposizione le opere selezionate degli studenti e delle studentesse dell’istituto casertano presieduto dalla professoressa Imma Nespoli.

MUSICA

La pandemia ferma la sfilata delle tradizionali "battuglie di pastellessa", ma non impedisce di tener viva la festa di Sant'Antuono. È online «'A jurnàta 'e Sant'Antuono», l'ultimo brano dei Pastellesse Sound Group dedicato all'evento più amato dai cittadini di Macerata Campania. Vincenzo e Donato Capuano (quest’ultimo è anche autore e interprete del pezzo) firmano la regia del video.

PASTICCERIA

Tre giorni per imparare tutto sul cacao. La scuola di cucina Dolce e Salato di Maddaloni presenta dall’11 al 13 gennaio il corso di artigiano del cacao con focus sul gelato di massa, creme spalmabili e praline. Con i docenti Luca Bernardini e Andrea Mecozzi si seguirà un percorso teorico-pratico su tutte le lavorazioni realizzabili con un seme di cacao.

SEMINARI

«Vestire le emozioni» è il titolo dell’appuntamento online con Elena Fava, rivoluzionaria protagonista dagli anni Sessanta del panorama creativo internazionale, in programma lunedì 11 dalle 14.00 alle 15 e 30 per il Dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell’Università degli Studi Vanvitelli.

STORYTELLING

Si chiudono il 14 gennaio le iscrizioni per prender parte al corso di Scrittura creativa e Lettura interpretativa organizzato dall’Associazione Margherita APS. Per i partecipanti la possibilità di approcciarsi alla scrittura di racconti e romanzi, di imparare le tecniche di base di dizione e respirazione e di apprendere come comunicare per coinvolgere il pubblico.

TEATRO

E’ online con la voce di Ilaria Delli Paoli «Io mi metto pure paura a dirlo», terzo de «I racconti meravigliosi», progetto nato dalla collaborazione tra l’antropologo Augusto Ferraiuolo, Mutamenti/Teatro Civico 14 e Brillante Massaro. Le musiche sono di Luca Rossi.

(Per segnalare appuntamenti angelalonardo85@libero.it)

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA