Appuntamenti di Caserta e provincia

FOTOGRAFIA

Per i parrucchieri e gli estetisti l’associazione Bunker di San Leucio lancia un nuovo corso di Make Up and Hairstyles photography. L’obiettivo, tra teoria ed esercitazioni, è di fornire ai partecipanti le conoscenze fotografiche di base che gli consentano di valorizzare i loro lavori. Iscrizioni fino al 22 gennaio.

LIBRI

Musica e parole nella diretta di domenica, alle 18.30, sulla pagina Facebook della Libreria Spartaco. Ospite il cantautore Francesco Amoruso per presentare “Nessuna Città”, romanzo in cui la vita, per i protagonisti, si muove al di sotto di una cupola che prima di essere architettonica è sociale e catastroficamente emotiva.

MUSEI

Fino al venerdì è possibile visitare i musei del territorio. Porte aperte, tra gli altri, al Museo Campano di Capua che torna a mostrare le sue matres matutae, ed al Museo archeologico di Calatia, a Maddaloni. Ingressi gratuiti.

MUSICA

Quarantacinque minuti di musica live, in streaming, in cui ascoltare la cantautrice casertana Tonia Cestari ed il suo chitarrista Carmine Scialla. Appuntamento venerdì, dalle 18.00, su Twitch, dalla pagina ufficiale di gigmit.

PASTICCERIA

La preparazione del cornetto non avrà più segreti grazie al corso con il maestro Aniello Di Caprio della scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Nelle due giornate del laboratorio, il 25 e il 26 gennaio, ci si soffermerà sulle tecniche di lievitazione e sulle creme da ripieno.

SEMINARI

Sulla pagina Facebook Campus Manzoni due giornate dedicate a racconti di vita sportiva: giovedì, dalle 11.00, appuntamento con il campione olimpico Clemente Russo; venerdì dalle 16.00, spunti di riflessione con il seminario dal titolo “Sport come modello di vita”.

TEATRO

Per la quarta edizione della rassegna “Capodrise Contemporanea”, domenica, dalle 19.00, si può seguire sulla pagina Facebook del Palazzo delle Arti Capodrise “Il silenzio di Benny”. Con Noemi Pirone e Francesca Caprio dirette da Ferdinando Smaldone, lo spettacolo omaggia la drammaturgia di Stefano Benni.

VISITE GUIDATE/1

L’organizzazione “Passeggiate campane” ci invita a conoscere meglio la storia del fiume Volturno attraverso una passeggiata in programma sabato a Capua. Il tour tra natura ed arte avrà inizio alle 10 e 30 in Piazza Medaglie d'Oro. Per info e prenotazioni rivolgersi a passeggiatecampane@gmail.

VISITE GUIDATE/2

“In attesa dei gladiatori” è il nome dato dall’associazione “Bambini curiosi” al tour alla scoperta dell’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Venerdì, dalle 16.00, delle guide turistiche abilitate faranno conoscere ai partecipanti l’arena di Spartaco. Prenotazioni tramite messaggio whatsapp al numero 3387818289.

