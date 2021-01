CORSI

Sono ripartiti in presenza, nel pieno rispetto del protocollo per l'emergenza sanitaria Covid19, i corsi di recitazione del Teatro Civico 14 di Caserta. E’ possibile prenotare una lezione di prova. Sui canali social del teatro tutte le informazioni per la partecipazione.

FOOD

Sui canali socia del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop è disponibile il nuovo episodio del Grand tour d'Italia. Lo chef Salvatore Tassa presenta una nuova ricetta da replicare a casa: calamarata di Gragnano IGP con lepre in salsa royale, mozzarella e tartufo bianco.

LABORATORI

S’intitola “Ascoltarsi” il laboratorio di utilizzo della voce organizzato da Capua Il Luogo della Lingua festival. Dal 1° febbraio (ed a seguire ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30) quattro appuntamento online con Angelo Callipo per conoscere la propria voce e comunicare se stessi.

LIBRI

Con una diretta Facebook in programma sabato 30, alle 18.00, la libreria casertana Che Storia incontra l'illustratore Marco Somà, che racconterà della felice ristampa del libro per bambini “I sette letti di Ghiro” di Susanna Isern. Appuntamento gratuito adatto ai più piccoli e non solo.

MUSEI

Porte aperte fino dal lunedì al venerdì al Museo archeologico di Calatia, a Maddaloni (ingresso gratuito dalle 9 alle 20). E intanto sul web il museo ha lanciato una nuova rubrica dal titolo “Caccia al dettaglio”, che invita a riconoscere, grazie ad una serie di indizi, i suoi reperti.

MUSICA

E’ online il bando di concorso per la diciassettesima edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici. La partecipazione è come sempre gratuita, mentre la scadenza è fissata al 30 aprile.

PASTICCERIA

I grandi lievitati come la colomba pasquale, ma anche gli sfogliati da colazione, sono i protagonisti del corso affidato a Fabrizio Donatone dalla scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Negli incontri dal 1° al 3 febbraio la possibilità di seguire le tecniche ed il metodo del maestro, con focus sulla gestione del lievito naturale e la scelta delle materie prime.

SEMINARI

“DiscriMigrazioni. In fuga verso la speranza" è il seminario on line realizzato nell’ambito del Progetto Pinocchio di Arci Caserta, in calendario venerdì, dalle 15 e 30. Al centro storie di chi fugge dall’odio. Con Vincenzo Nucci, Gabriele Fiolo e Carmen Ferrara, l’evento sarà animato dall'iniziativa artistica di Mutamenti/Teatro Civico 14.

TEATRO

Con “I segreti della Messa in Scena”, il Teatro Ricciardi condivide con il pubblico e i ragazzi della sua accademia una serie di incontri che si terranno in diretta streaming sulla pagina del teatro. Primo ospite, giovedì 28 dalle 18.00, il regista Francesco Saponaro.

VISITE GUIDATE

Visite guidate tematiche a misura di bambino con “Bambini curiosi, che venerdì, dalle 16.00, riporta le famiglie all’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. “In attesa dei gladiatori” è il tour che farà conoscere ai partecipanti l’arena di Spartaco. Prenotazioni tramite messaggio whatsapp al numero 3387818289.

