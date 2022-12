Il Teatro Civico 14 presenta «Venere e Adone» con Roberto Latini

Sabato 10 dicembre (ore 20.00) in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Venere e Adone – Siamo della stessa mancanza di cui sono fatti i sogni, prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi, in cui Roberto Latini mette in scena, con la sua personalissima cifra, uno dei più sorprendenti miti delle Metamorfosi di Ovidio.

Roberto Latini - attore, autore e regista tra i più acclamati dal pubblico e dalla critica in Italia, è fondatore e direttore artistico di Fortebraccio Teatro. Tra gli altri, ha ricevuto il Premio Sipario nell’edizione 2011, il Premio Ubu 2014 e 2017 e il Premio della Critica 2015. Latini torna al Civico 14 con l’ultimo lavoro, per la prima volta in un teatro campano, portando in scena lo stesso argomento che scelse Shakespeare quando nel 1593 i teatri a Londra furono chiusi per la peste: Venere e Adone.